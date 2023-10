L’Argentina è imbattibile con Nico Gonzalez, in 28 partite nemmeno una sconfitta con il viola in campo

Altra vittoria per l’Argentina, che ha in Nicolas Gonzalez una sorta di talismano. Sì, perché con il successo ai danni del Perù la selezione biancazzurra sudamericana guidata da Scaloni ha ottenuto il 28° risultato utile consecutivo con l’attaccante della Fiorentina in campo, che lo rende il protagonista della serie positiva migliore nella storia della Seleccion. Staccato Exequiel Palacios del Leverkusen, che non è sceso in campo a Lima. Lo riporta TMW

Nico González, un talismán para la Selección: está invicto en los 28 partidos que jugó para la Albiceleste. Le sacó uno de ventaja a Palacios, que no tuvo acción en Lima… pic.twitter.com/hK1r3nrcNn — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2023

RENZI DA’ BATTAGLIA PER LO STADIO