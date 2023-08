Nardella: “Tolti i soldi per il Franchi. Motivazione? dicono che è segreto di Stato. Sono Juventini”

Dario Nardella ha parlato alla festa dell’Unità di Firenze, queste le parole del sindaco sulla questione stadio Franchi che tanto preoccupa in casa Fiorentina:

“Per una motivazione non chiara ci sono stati tolti i soldi sullo stadio Franchi dalla Commissione Europea, come motivazione ci hanno detto che c’è il segreto di Stato, ho pensato che sono juventini a Bruxelles. Ora quello che è successo a noi sta accadendo a tutti gli altri comuni, avevamo detto che volevamo fare presto ma adesso ci stanno bloccando, credo ci sia malafede e pressapochismo. Noi abbiamo preso accordi con le ditte, abbiamo fatto progetti, speso soldi, in qualche caso sono stati anche realizzati i progetti, adesso come si fa? I soldi sono stati già impegnati”

