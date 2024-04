Nardella: “Il Franchi non rischia di rimanere coperto a metà. Non ci saranno problemi di risorse”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino dove ha parlato anche di stadio: “Lo stadio: rischia di rimanere coperto solo a metà? No. I lavori, che intanto sono entrati nel vivo, saranno completati, non ci saranno problemi di risorse. Lo Stato ci restituisce i 55 milioni, c’è stato un incontro tecnico a Palazzo Chigi sui progetti che abbiamo presentato sul modello Venezia. E arriveranno risorse anche dai privati, dalla Fiorentina se vorrà riconsiderare la logica del project financing, o dal naming dello stadio, che a Cagliari ci dicono vale 5 milioni l’anno, e per il quale ho dato incarico a una società privata”.

