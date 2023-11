Nardella: “Sono fiducioso, troveremo i fondi per completare il Franchi. Fiorentina? Rapporti buoni e sereni”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato al Corriere Fiorentinol’approvazione del progetto esecutivo per il restyling dell’Artemio Franchi. Queste le sue parole al quotidiano: “Noi siamo costretti ad affidare i lavori entro la fine del 2023, altrimenti perderemmo per sempre i fondi disponibili. Sono fiducioso che le risorse mancanti le troveremo e, in caso di esito negativo nel ricorso al Tar, da qui a otto mesi troveremo altre strade. Il governo Meloni non ha mai risposto alle mail della Commissione europea che chiedeva chiarimenti sul Franchi”

E ancora: “I colloqui con Commisso e Barone, dove abbiamo illustrato le decisioni che avremmo preso sono stati sereni e costruttivi. I rapporti sono molto buoni, come devono essere tra una società di calcio e la città: altrimenti non funzionano”.