Nardella annuncia: “Il Tour de France partirà dal Viola Park. Franchi? Oggi la ditta vincitrice”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella questa mattina è intervenuto a Radio Bruno: “Stadio? Oggi individueremo con la commissione la ditta vincitrice a tempi da record. Se non fosse stata per la tenacia non saremmo arrivati fino a questo punto. Fosse successo nel 2014 non l’avrei mai fatto, così come la tramvia. Con tutte le difficoltà perchè battere la testa sullo stadio? Ma dai fiorentini ho imparato a non arrendermi mai. La Fiorentina? Io sono molto fiducioso a trovare una soluzione, visto la loro disponibilità di questi giorni. Parleremo anche con il governo.

Si andrà verso una concessione molto lunga con l’abbattimento del canone. Il mio obiettivo è rendere tutti contenti. Tour de France? Partirà da Firenze nel 2024, possiamo dirlo. Una cosa che la rincorro da tempo e adesso è una realtà. Sarà l’evento più importante che partirà da piazza Signoria e i corridori sfileranno per il centro. La partenza effettiva sarà dal Viola Park, come segno di gemellaggio con la Fiorentina. La società viola sarà contenta”.

