Nardella: “La decisione di giocare Fiorentina-Juventus è della Lega Calcio, noi non possiamo far nulla”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a Radio Bruno della situazione che si è creata intorno a Fiorentina-Juventus:

Purtroppo la situazione è peggiore di quanto immaginassi. A Campi la questione è ancora drammatica. Ora dobbiamo assolutamente coordinare tutti i tantissimi volontari. Voglio fare un appello. Stanno arrivando tanti volontari a Campi ma c’è bisogno anche in altre zone come quelle di Cerreto e Stabbia. Inoltre serve arrivare in maniera ordinata senza ostacolare il lavoro dei soccorritori. Fiorentina-Juve? Voglio esser chiaro. La decisione sull’opportunità di giocare o meno è solo e soltanto della Lega Calcio.

Né io né nessuna istituzioni possiamo firmare un atto per fermare la gara. Le polemiche politiche sulla partita non c’entrano nulla. Noi sindaci siamo per le strade ad aiutare le famiglie e i soccorsi. La polemica politica è del tutto fuori luogo. Ringrazio la Fiesole per i loro gesti in queste ore, il problema mio non è con loro. Io stasera allo stadio non vado. La Lega poteva valutare meglio quest’opportunità, ma non voglio fare polemica. Mi limito a ringraziare la curva per la grande sensibilità.

ARTHUR E L’ALLENATORE CHE NON HA CREDUTO IN LUI