Repubblica, Arthur sfida Allegri, quell’allenatore che non ha creduto in lui. Ha voglia di riscatto

Secondo Repubblica è presente una sfida nella sfida stasera: quella che contrappone Arthur a quell’allenatore che “non che non ha mai creduto fino in fondo al suo modo di giocare, di essere regista”. Nel frattempo, anche tutti gli altri viola hanno voglia di riscatto date le due sconfitte di fila in campionato, tanto che mercoledì per tenere compatto il gruppo si è tenuta anche una cena tra giocatori, staff tecnico, dirigenza e il presidente Rocco Commisso, che dopo la sfida coi bianconeri tornerà negli Stati Uniti.