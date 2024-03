Valcareggi: “Fiorentina con una società con delirio di onnipotenza. Nardella finito nella loro black list”

Il procuratore Fulvio Valcareggi, tifosissimo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, soffermandosi sulle parole del direttore generale Joe Barone sul tema stadio. Le sue dichiarazioni:

“Nardella è finito nella lista nera della proprietà come me, Antognoni, Pino Vitale, Orlandini e Tenerani. Per me è un vanto esser finito all’interno di questa lista nera. Si tratta di una società che ha una sorta di delirio di onnipotenza. Pensino piuttosto a rinforzare la squadra e capiscano che ai tifosi interessa che la Fiorentina vinca, non che si alleni al Viola Park. Qualora si andasse in Europa League allora avrebbe senso avere un grande centro sportivo, altrimenti è buono solo per le merende, i matrimoni e le famiglie con i bambini. Inizialmente avevo un bellissimo rapporto con tutti, partendo da Ferrari fino ad arrivare a Barone e Commisso, poi però hanno fatto delle cose che non mi sono piaciute. Gli ingressi selezionati sono una cosa assurda, ma dove pensano di essere? Firenze ospita migliaia di persone ogni giorno, i fiorentini sono cordiali e generosi, loro invece rappresentano l’opposto”.

