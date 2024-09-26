Labaro Viola

Nardella: “Felice dell’apertura di Commisso, adesso mettere da parte le polemiche e finire i lavori”

Nardella ha parlato all'interno del programma Refresh su Toscana Tv dell'apertura di Commisso nel terminare i lavori al Franchi, queste le sue parole: "Dopo la manifestazione di volontà di contribuire...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2024 11:35
Nardella: “Felice dell’apertura di Commisso, adesso mettere da parte le polemiche e finire i lavori” -
News
Commisso
Nardella
Condividi

Nardella ha parlato all'interno del programma Refresh su Toscana Tv dell'apertura di Commisso nel terminare i lavori al Franchi, queste le sue parole: "Dopo la manifestazione di volontà di contribuire di Commisso noi abbiamo mandato una lettera scritta in cui accettavamo le condizioni, ci sono stati anche degli incontri con il Ministro dello sport Abodi ed è tutto documentato. Sono felice dell'apertura di Commisso e spero che questa volta vada in porto, nessuno ha fatto quello che abbiamo fatto noi per lo stadio, adesso spero che vengono messe da parte le polemiche e si possa concludere l'opera per il bene dei tifosi, di Firenze e della Fiorentina”

COMMISSO SU NICO

https://www.labaroviola.com/commisso-svela-nico-andai-in-america-al-ritiro-dellargentina-ma-non-mi-saluto-non-volevo-venderlo/269713/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok