Nardella: “In contatto con Pradè e Commisso, non perdiamo la speranza. Lottiamo insieme a Barone”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha dedicato un pensiero al direttore generale Joe Barone. Le sue parole a Firenze e dintorni, andato in onda su Radio Bruno:

“Siamo tutti in grandissima apprensione. Sono in contatto con Pradè e Commisso e siamo tutti sconvolti da questa situazione terribile. Ma non perdiamo la speranza, perché Barone è una persona forte. Ringrazio tutto il team del professor Zangrillo che ha seguito con attenzione Barone e i familiari. Dobbiamo lottare insieme a lui”.

BARONE GRAVE, ANSIA, SPERANZA E LACRIME IN CASA FIORENTINA. IN SERATA NUOVO PEGGIORAMENTO PER IL DIRETTORE GENERALE