La proposta di Nardella: “Basta ultras che invadono le piazze. Bisogna vietarle ai gruppi organizzati”

La proposta di Nardella per gestire l’invasione dei tifosi ospiti in occasione delle partite della Fiorentina. Come scrive il quotidiano, il Sindaco Dario Nardella ha protestato per l’invasione in centro della tifoseria ungherese del Ferencvaros, la quale si era ritrovata in Piazza Signoria al massimo del suo rumoroso folklore creando non pochi problemi. Ieri lo stesso Nardella ha risposto via social a un tifoso che lo chiamava in causa, ricordando che la gestione della sicurezza in questi casi non dipende dall’amministrazione comunale, ma dalla Prefettura e dalla Questura. E proprio con la Questura ieri il sindaco ha preso contatto: l’impegno comune è stato quello di cercare soluzioni diverse in vista delle prossime partite. La proposta di Nardella, visibilmente contrariato dall’«invasione di gruppi organizzati di ubriaconi» è quella di spostare la fan zone lontano dal centro, impedendo anche l’ingresso nello stesso centro storico alle tifoserie organizzate e aggressive, termini sui quali si dovrà stabilire un metodo di misura. «Dobbiamo mettere al sicuro le nostre piazze centrali – tuona il sindaco – e vietarle ai gruppi organizzati». Lo scrive La Nazione.

