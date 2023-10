Adesso non è più un’opinione ma un fatto: la Fiorentina gioca meglio con Nzola. A Napoli ci sarà

Fuori contro il Ferencvaros per una botta ricevuta, a Napoli M’bala Nzola tornerà a disposizione di mister Italiano. Il centravanti ex Spezia, pur avendo meno talento puro rispetto a Beltran, ha le caratteristiche giuste per questa squadra ed offre alla manovra più possibilità e opzioni, per tipo di gioco sembra Vlahovic e non è un caso che con lui la produzione del gioco offensivo migliori.

Tutti coloro che si chiedevano il motivo per cui veniva preferito Nzola a Beltran, nelle ultime due partite hanno capito il motivo. L’angolano è più funzionale rispetto all’argentino, la Fiorentina funziona meglio con lui in campo, ha più occasioni da gol. In questo momento la situazione è questa. Lo dicono anche i numeri. Poi fra un mese vedremo che evoluzione ci sarà stata.

Non è un caso che le partite in cui la Fiorentina ha giocato meglio ed ha prodotto più occasioni per fare gol, sono state con lui in campo: vedi Genova, Frosinone e la gara di Play Off di Conference League a Firenze contro il Rapid Vienna. Tutti volevano a gran voce che l’argentino giocasse di più, detto fatto, accontentati. Il risultato è stato lo stesso delle volte precedenti: zero tiri in porta e nessuna occasione per l’attaccante.

Non è assolutamente una bocciatura per Beltran, ha grandi qualità ed è un vero e proprio gioiello da custodire e far sbocciare al momento giusto nel modo giusto, ormai lo ricordiamo tempo, anche Batistuta e Lautaro Martinez nei primi mesi hanno fatto fatica. Normalissimo, fa parte del gioco.

LE PAROLE DI ANTOGNONI