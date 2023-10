Antognoni: “Italiano sarebbe stato perfetto per il Napoli, vuole comandare il gioco. Allenatore moderno”

Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina, ha parlato a Il Mattino di Napoli, queste le sue parole su Napoli e Fiorentina:

“Cosa mi viene in mente su Napoli-Fiorentina? Il mio gol al San Paolo nella primavera del 1982, con cui vincemmo per 1-0 e restammo in vetta alla classifica assieme alla Juventus. Una rete importante, non solo perché ci consentiva di continuare a sognare lo scudetto, ma anche perché era il primo gol dopo il mio ricovero in ospedale per lo scontro con il portiere del Genoa, Martina.

Come avrei visto Italiano sulla panchina del Napoli? È un allenatore moderno che con i giocatori azzurri sarebbe andato a meraviglia. Ama il gioco propositivo, fa di tutto per comandare la partita, cerca con costanza il possesso palla. Mi sembrano proprio le qualità che hanno portato il Napoli a vincere lo scudetto.

Spalletti? Peccato che sia andato via, per me è il numero uno. E meno male che ora fa il ct dell’Italia. Le cose cambieranno. Ovvio, nel Napoli senza di lui qualcosa va pagato in termini di ambientamento da parte di Garcia. Non entro nella vicende personali, non le conosco: continuare con Luciano avrebbe potuto davvero aprire un ciclo a Napoli.

Chi vince lo scudetto? Il Napoli è nel quartetto delle mie favorite, dove ci sono Inter, Milan e Juventus. Chi mi colpisce del Napoli?Per tutto, anche per il carattere che sembra avere, Lobotka. Avrà pure cambiato modo di giocare, sarà anche meno regista rispetto a quando c’era Luciano, ma è un piacere vederlo impostare con il pallone tra i piedi, tornare a dare una mano in fase di impostazione ma anche correre per aiutare in difesa”.

LE PAROLE DI RUDI GARCIA SULLA FIORENTINA