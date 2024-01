Corriere Fiorentino, a Nardella non è andato giù l’attacco nei suoi confronti. Da fissare un nuovo incontro per il trasloco 

La situazione stadio dopo la risposta di Dario Nardella alla Curva Fiesole di ieri. Non è andato giù al sindaco l’attacco, con striscioni e cori discriminatori per le sue origini napoletane, per i lavori di ristrutturazione del Franchi che comporterebbero l’abbandono per due stagioni della squadra viola dell’impianto progettato da Nervi. Il sindaco ha poi spiegato che il suo dovere è quello di portare a termine il progetto stadio e la Fiorentina sapeva dal 2022 quale fosse la situazione.

Sullo stadio del rugby, che potrebbe essere adeguato alla serie A, il Comune ha stanziato 10 milioni di euro, 5 spetterebbero alla Fiorentina, ma il club non sembra voler partecipare. Intanto, c’è da stabilire, dopo quello della scorsa settimana, la data del nuovo incontro in prefettura sul tema trasloco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.