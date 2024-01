Nardella annuncia: “La Fiorentina giocherà al Franchi la prossima stagione. Capienza di 22 mila posti”

“La Fiorentina potrà giocare allo stadio Franchi per tutta la prossima stagione, 2024-2025 durante i lavori per il rinnovamento dello stadio”

Lo ha annunciato questa mattina, 30 gennaio, il sindaco di Firenze Dario Nardella in una conferenza stampa a Palazzo Vecchio convocata per dare questo importante annuncio

“Abbiamo raggiunto questa soluzione dopo un mese molto complesso di lavoro paziente, silenzioso e attento con i progettisti del nuovo stadio, con le ditte che hanno vinto la gara di appalto e con i nostri uffici tecnici che hanno seguito l’iter. Abbiamo cambiato il piano dei lavori, non spostando il termine della fine – prevista per il 2026 né la cifra dei costi, che è di 150 milioni. Sono stati rimodulati alcuni tempi dei lavori, con tre mesi di risparmio. Garantiremo una capienza di 22mila posti, ovvero un numero maggiore rispetto agli abbonati attuali. Abbasseremo ancora di più il canone di spese a carico della Fiorentina e sarà di circa 600mila euro. Stamani ho informato il dg viola Joe Barone e il presidente della Lega di Serie A Casini, che hanno accolto con soddisfazione questa scelta.

La prossima settimana inizierà la demolizione del tabellone dello stadio Franchi, dunque inizieranno i lavori propedeutici. Tra fine febbraio e fine marzo inizieranno i lavori di restauro della curva Ferrovia, per poi intensificare le operazioni. Abbiamo avuto un dialogo costante con i tifosi, rispondendo con pazienza e con i fatti alle critiche

Oggi le ditte presenteranno le offerte per i lavori di rifacimento dello stadio Padovani: vogliamo mettere a disposizione lo stadio Padovani per la stagione 2025/26, aumentando la capienza fino a 18mila posti, oltre la norma per la Serie A. A inizio aprile inizieranno i lavori e finiranno a inizio 2025: avanti tutta, dunque, sul Franchi e sul Padovani. I viola potranno giocare lì tutta la stagione 2025/26, prima di fare ritorno al Franchi in occasione del centenario del club. Ci sarebbero tanti motivi per polemizzare ma non lo vogliamo fare. Ci siamo sentiti tutti come Sinner: in partenza sconfitti ma alla fine vincitori. Non vogliamo fare polemica, siamo tanto felici di essere usciti vincitori in quello che era il nostro progetto. Vogliamo essere collaboratori con tutti: non ci interessano le beghe da bar e quelle elettorali o chi vuole usare la Fiorentina per i suoi fini

Ho chiamato Barone stamattina alle 8 di mattina e l’ho sentito soddisfatto: è chiaro che dovremo firmare la nuova convenzione ma come detto mi pare una soluzione ideale. Noi non vogliamo fare polemica con nessuno e non vogliamo prenderci nessuna rivincita”.

BONAVENTURA VUOLE ANDARE ALLA JUVENTUS