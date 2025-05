Nardella: “Dette castronerie sul Franchi. Non è vero che non ci sono risorse pubbliche per il restyling”

L’ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha replicato duramente durante il dibattito sul futuro dello stadio Ferraris, tornando a parlare anche dello Stadio Artemio Franchi: “Ho sentito il candidato della destra a sindaco di Genova Pietro Piciocchi dire delle vere e proprie castronerie su Firenze, in particolare sullo stadio Artemio Franchi”.

Sulle risorse: “Non è affatto vero che non ci sono risorse pubbliche per la riqualificazione dello stadio. Ci sono ben novantacinque milioni di euro dello Stato per restaurare quello che è anche un gioiello di architettura. Lo stadio può essere reso moderno e funzionale, pronto per ospitare gli europei del 2032. Anche gli ulteriori 55 milioni di euro di fondi europei che erano stati inizialmente tolti sono stati restituiti con un decreto alla città di Firenze”.

Sul Franchi: “Lo stadio rimarrà di patrimonio pubblico del Comune e avrà importanti finanziamenti pubblici, così potrà essere gestito in modo adeguato. La società di calcio lo utilizzerà attraverso un accordo virtuoso tra il Comune e la squadra”.