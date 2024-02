Nardella: “Per i lavori al Franchi vietata qualunque forma di subappalto a cascata”

Intervistato questa mattina al termine del sopralluogo al cantiere di Via Mariti teatro del tragico incidente sul lavoro che è costato ieri la vita a 5 persone (più una dispersa ndr), il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto riferimento anche ai lavori appena iniziati per il restyling dello stadio Franchi: “Bisogna invertire questo ordine dei fattori: prima viene la sicurezza dei lavoratori, la legalità e poi ovviamente il principio della libertà e della concorrenza, in questo modo si possono limitare i subappalti. Noi come Comune ci autolimitiamo, per esempio per l’appalto per lo stadio Franchi, di 130 milioni di euro, abbiamo stabilito tre regole: abbiamo reso obbligatorio il contratto per gli edili che è un contratto piu’costoso ma che garantisce di piu’, abbiamo previsto solo il 10% del punteggio legato al ribasso dell’offerta ed infine abbiamo vietato qualunque forma di subappalto a cascata. Se si vuole le cose si possono fare, il problema è che se ci fossero delle leggi ci sarebbe una garanzia certa per i lavoratori”.

Aria di burrasca in casa Fiorentina, vincere ad Empoli per ritrovare il sereno e far sparire le nuvole