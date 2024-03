Nardella esulta: “Il Governo ha accolto la nostra richiesta. In questo modo la Fiorentina può restare”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato con queste parole la notizia della proroga dei lavori del Franchi che passa dal 2026 al 2028 con la possibilità di non far mai spostare la Fiorentina dallo stadio Franchi. Le parole del sindaco:

“Siamo molto contenti che il governo sia venuto incontro alle nostre lettere di tre mesi fa con la proposta di allungamento dei termini dei lavori, anche se nel frattempo come è noto avevamo già trovato la soluzione per far giocare la Fiorentina al Franchi per tutto il prossimo campionato 2024-2025. Se decade l’obbligo di rispettare la scadenza dei lavori del dicembre 2026, la prossima amministrazione comunale avrà tutto il tempo di valutare come gestire il cantiere dalla metà del 2025 in poi sfruttando questa opportunità in più. Tutto ciò in ogni caso conferma che la decisione di iniziare i lavori è stata giusta. Quindi avanti tutta con il restyling come abbiamo sempre detto. A questo punto ci aspettiamo che il Governo possa risponderci positivamente anche sulla richiesta di restituire alla città di Firenze i 55 milioni di euro a suo tempo tolti, analogamente a quanto fatto con il progetto dello stadio della città di Venezia.”

UNA BELLA NOTIZIA, ARRIVA LA PROROGA FINO AL 2028 PER FINIRE I LAVORI