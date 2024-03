Bucchioni: “Giusto riproporre la stessa formazione, contro la Lazio viola perfetta”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di radiobruno nel prepartita di Torino-Fiorentina: “Italiano ripropone giustamente la stessa formazione, questa infornata di giocatori tecnici può essere la chiave giusta anche contro il Toro. Contro la Lazio dopotutto abbiamo visto la squadra perfetta”. Sul restyling del Franchi: “Spalmare di due anni i lavori dello stadio è una buonissima notizia per Firenze e anche per la Fiorentina , Rocco potrebbe tornare in ballo e metter lui i soldi che mancano per completare l’esecuzione del progetto. Anche lo sponsor dello stadio potrebbe essere un argomento di interesse per la proprietà viola”

FORMAZIONE FIORENTINA: ITALIANO NON CAMBIA, BONAVENTURA A CENTROCAMPO, BELOTTI DAVANTI