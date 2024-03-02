I lavori al Franchi potranno andare avanti fino al 2028, la Fiorentina può restare a giocare sempre li

Una notizia clamorosa che cambia in meglio i piani della Fiorentina sullo stadio Franchi, arriva la proroga sui lavori fino al 2028

Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d'Italia, ha dato un'importante novità sul tema Franchi. Ecco le sue parole a Radio Bruno in esclusiva: "Per rispetto dell'operato del Governo, ho atteso la pubblicazione dell'atto che ratifica quanto è stato discusso nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Tuttavia, possiamo confermare che il Ministro Fitto ha ottenuto la proroga dei fondi del PNRR. Questa proroga estende il termine fino al 2028 per completare i lavori dello stadio Franchi, come richiesto da tempo dal sindaco Nardella".

"Abbiamo lavorato discretamente a livello europeo per il beneficio dello stadio di Firenze, riuscendo a ottenere questa proroga. Nei prossimi 60 giorni, verrà verificato lo stato di avanzamento di questi progetti e per quanto riguarda lo stadio Franchi, non ci aspettiamo problemi. In pratica, ciò significa che ci sono due anni aggiuntivi durante i quali la Fiorentina può continuare a giocare allo stadio Franchi, a condizione che i lavori procedano come previsto. Detto ciò, rimango comunque perplesso nel vedere l'inizio di un'operazione per la quale mancano ancora 50 milioni di finanziamento". Continua Paolo Marcheschi.

Il Governo ha agito per il bene di Firenze? "Nardella continua a insistere su questo progetto e ora ha due anni aggiuntivi per completarlo. Noi non volevamo affossare il sindaco di Firenze, non era nostra intenzione. Ricordiamo però che mancano ancora 50 milioni". Lo riporta Firenze e Dintorni

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