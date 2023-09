Nardella duro: “L’Italia è l’ultimo paese occidentale per qualità degli stadi. Ci dobbiamo vergognare”

Dario Nardella, secondo quanto riporta un lancio dell’agenzia Italpress, ha parlato oggi dello stadio Franchi e del progetto Arup: “Arup ha un contratto con il Comune di Firenze e deve presentare entro pochi giorni il progetto esecutivo. So che oggi c’è una conferenza stampa di alcuni “intellettuali” contro la legge sugli stadi. E’ stata annunciata per le ore 15. Io ho contribuito a scrivere la legge sugli stadi ed è stata fatta propria dal governo Letta, ma non basta. L’Italia è l’ultimo paese occidentale per la qualità degli stadi, ci dobbiamo solo vergognare. Gli stadi italiani sono un patrimonio per il nostro paese. Il fatto che nessuno voglia prendersi la responsabilità di prevedere risorse pubbliche per gli stadi come si fa con qualunque altro impianto sportivo è una cosa gravissima“.