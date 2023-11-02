Nardella: "Lavori al Franchi? Inizieranno ad anno prossimo. Ci aspettiamo che il Governo ci restituisca 55 milioni"

"La Fiorentina? La mia preoccupazione è portare a casa il progetto dello stadio, abbiamo già ottenuto un finanziamento di 130 milioni di euro, la cui gara sarà pubblicata tra qualche giorno. E poi ci...

"La Fiorentina? La mia preoccupazione è portare a casa il progetto dello stadio, abbiamo già ottenuto un finanziamento di 130 milioni di euro, la cui gara sarà pubblicata tra qualche giorno. E poi ci aspettiamo che il governo ci restituisca quei 55 milioni di euro” del Pnrr “che il governo Draghi ci aveva dato e che quello Meloni ci ha tolto. Questa è un’ingiustizia”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite in studio della trasmissione di Rai Radio1 "Un Giorno da Pecora", dove è stato intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Si è fatto sentire con l’esecutivo su questo tema? “Ho parlato con tre ministri del governo Meloni: Fitto, Piantedosi e Giorgetti”. Che tempi prevede per la costruzione del nuovo stadio dei viola? “Iniziamo i lavori all’inizio dell’anno prossimo – ha assicurato Nardella a Rai Radio1 -, sicuramente molto prima di quelli per la costruzione del Ponte sullo Stretto”. Le piacerebbe che una proprietà araba compri la Fiorentina? “Sono contento che Commisso abbia detto più volte che la squadra non è in vendita, se lo fosse sarei preoccupato”.

https://www.labaroviola.com/barone-con-giorgia-rossi-a-dazn-ormai-sono-diventato-come-i-fiorentini-per-le-battute-e-le-battaglie/228885/