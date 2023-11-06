Nardella: "Non potevo fermare Fiorentina-Juve con un'ordinanza. Doveva farlo la Lega Calcio"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha così parlato del regolare svolgimento di Fiorentina-Juventus nonostante i disagi e i danni fatti dal maltempo in Tosca...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha così parlato del regolare svolgimento di Fiorentina-Juventus nonostante i disagi e i danni fatti dal maltempo in Toscana: "Non c'è una legge che renda possibile un'ordinanza del sindaco legata a un'opportunità politica. Serve un'oggettiva situazione di pericolo in essere per persone o cose, questo è il punto. Ieri chi avrebbe dovuto intervenire era la Lega Calcio, che tra l'altro ho personalmente sollecitato. Detto questo, credo che la polemica sul rinviare o meno una partita passi in secondo piano rispetto all'emergenza sulla quale siamo tutti concentrati da ormai quattro giorni, anch di notte. Io avrò dormito sì e no 12 ore. Adesso si pensi solo a portare soccorso a tutte le persone ancora in difficoltà".

https://www.labaroviola.com/galli-se-la-fiorentina-vincesse-una-partita-come-quella-della-juventus-mi-vergognerei-non-e-calcio/229327/