Nardella predica calma: “Allarmismo ingiustificato, il Franchi sarà completo. Troveremo i soldi”

Dario Nardella, sindaco di Firenze ha fatto così chiarezza al Corriere Fiorentino sul restyling del Franchi: “Si tratta di un progetto esecutivo che non potrà mai essere lasciato incompleto, in quanto approvato dal ministero della Cultura come coperto del tutto. Certo, mancano i famosi 55 milioni di euro, senza i quali non si possono completare tutti gli interventi inizialmente previsti, ma la Maratona ne risentirà solo quanto a poltroncine e skybox. Palazzo Vecchio sta predisponendo un piano B per reperire i fondi mancanti in attesa della sentenza del Tar del Lazio martedì prossimo.

E’ un allarmismo ingiustificato. Ho diviso la gara in lotti per evitare che andasse deserta. costruisco qualcosa, è inevitabile cominciare dalle fondamenta. I soldi li troveremo, conoscete la mia caparbietà”.

