Nardella: "Non sono mai stato il nemico della Fiorentina, ho lavorato con Commisso per il Franchi"

L'ex sindaco di Firenze ed ora europarlamentare a Bruxelles ha parlato della questione stadio Franchi ancora in costruzione

A Toscana Tv è intervenuto l'ex sindaco di Firenze ed ora europarlamentare del PD Dario Nardella che ha commentato la sempre spinosa questione stadio: "La situazione dei lavori procede spedita, stiamo lavorando bene e sono convinto che daranno un nuovo volto allo stadio Franchi. Le scelte che abbiamo fatto insieme alla mia giunta sono state corrette e io ci credo fermamente. Tutto si risolverà per il meglio perché tra le parti c'è collaborazione e ora che pure Commisso vuole partecipare economicamente ai lavori, la faccenda avrà un gran bel lieto fine. Con la mia giunta, su questa questione, mi sono sempre speso con impegno per il bene della Fiorentina. Non sono mai stato nemico di Commisso e l'ho sempre aiutato per questa realizzazione. Il lavoro del Franchi, per me, è un ottimo traguardo, da sindaco ho fatto tanto per Firenze, mi si può dire tutto però ho sempre realizzato grandi opere. Adesso la nuova amministrazione dovrà trovare le risorse per finirlo e sono sicuro che ce la faranno."

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