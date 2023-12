Nardella giura: “I rapporti con Commisso e Barone sono eccellenti. Sul Padovani novità dopo Natale”

Il sindaco Dario Nardella ha parlato dalla manifestazione per il 150° anniversario del mercato di Sant’Ambrogio a Firenze, queste le sue parole registrate da Italpress:

“Ieri ho visto qualche sprazzo di partita, l’importante è vincere e si è vinto. I rapporti con Barone e Commisso sono eccellenti, continuiamo a lavorare. I tecnici e i legali, da una parte e dall’altra, hanno aperto questo tavolo di lavoro. Stanno lavorando giorno per giorno a individuare un possibile strumento di collaborazione e cooperazione tra il comune e la Fiorentina. Sul Padovani non ci sono novità, c’è la gara pubblica per i lavori che per le ditte si concluderà subito dopo Natale”

LUPATELLI PARLA DI CHRISTENSEN