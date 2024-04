Nardella rassicura: “Il nuovo Franchi sarà coperto. Lo Stato restituisce i 55 milioni e arrivano risorse da privati”

Dario Nardella, sindaco della Città Metropolitana di Firenze, ha rilasciato una lunga intervista di carattere generale sulle colonne del Corriere Fiorentino distribuito stamani in edicola. Tra i vari temi di carattere generali toccati dal primo cittadino del capoluogo toscano, anche il futuro dello stadio Franchi.

Sul rischio che l’impianto della Fiorentina rimanga coperto solo a metà, Nardella si dice fiducioso che non sia così: “No. I lavori, che intanto sono entrati nel vivo, saranno completati, non ci saranno problemi di risorse. Lo Stato ci restituisce i 55 milioni, c’è stato un incontro tecnico a Palazzo Chigi sui progetti che abbiamo presentato sul modello Venezia. E arriveranno risorse anche dai privati, dalla Fiorentina se vorrà riconsiderare la logica del project financing, o dal naming dello stadio, che a Cagliari ci dicono vale 5 milioni l’anno, e per il quale ho dato incarico a una società privata”. Lo riporta TMW.

