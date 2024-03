Nardella arrivato per l’ultimo saluto a Barone. Grande abbraccio con Commisso. Con lui Guccione

Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella che si trovava a Bruxelles per impegni, è arrivato al Viola Park per dare l’ultimo saluto al direttore generale Joe Barone presso la camera ardente predisposta per l’occasione. Il sindaco è arrivato insieme all’assessore allo sport Guccione ed ha abbracciato a lungo il presidente Commisso.