Nardella esulta: “Euro 2032 è una grande opportunità per riqualificare il Franchi”

Dopo l’ufficialità della scelta di Italia e Turchia come paesi ospitanti per quanto riguarda l’edizione 2032 degli europei di calcio, il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha espresso soddisfazione per la decisione della FIFA. La kermesse potrebbe infatti essere un catalizzatore per il progetto di rifacimento dello stadio Franchi: “È ufficiale, Euro2032 si svolgerà in Italia e Turchia. Una grande opportunità per riqualificare gli stadi italiani e specialmente per Firenze. Ora più che mai abbiamo il dovere di procedere con il progetto del nuovo stadio Franchi senza il quale non potremo ospitare gli Europei”, ha scritto il primo cittadino di Firenze sul proprio profilo Twitter.