Nardella: "Fermare i lavori del Franchi sarebbe un autogol. Per 30 anni si è parlato di rifare lo stadio"

L'ex Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Bruno soffermandosi anche sul tema Franchi di Firenze. Queste le sue parole:"Incontro Funaro-Fiorentina distensivo? I...

L'ex Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Bruno soffermandosi anche sul tema Franchi di Firenze. Queste le sue parole:

"Incontro Funaro-Fiorentina distensivo? Io lo spero davvero. Passato il periodo elettorale, che ha prodotto un po' di tensione, ora ci sono tutte le condizioni per fare in modo che il progetto vada avanti. Sono altrettanto convinto che il blocco dei lavori faccia male a tutti perchè potrebbe compromettere alla squadra di giocare al Franchi. I lavori devono essere completati entro il 2026, vi assicuro che dai rapporti che ho avuto qua a Bruxelles c'è un grande controllo sulle tempistiche di utilizzo delle risorse del PNRR: ci sarebbe il rischio che i soldi vadano restituiti. Per 30 anni si è parlato della necessità di rifare il Franchi ed ora che i lavori sono aperti sarebbe un autogol bloccarli."

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