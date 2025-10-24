Nardella non risponde sul Franchi: "Non compete più a me, ho già fatto molto per la Fiorentina"

L'ex sindaco di Firenze ed ora eurodeputato ha lasciato perdere davanti alla domanda fatta sullo stadio Franchi

A Radio Toscana è intervenuto l'ex sindaco di Firenze ed ora eurodeputato a Bruxelles Dario Nardella per parlare anche della questione stadio Franchi che si è notevolmente complicata dopo le parole del sindaco Funaro. Nardella, però, non ha risposto molto alla domanda e ha lasciato cadere in fretta il tema: "Ho già lavorato sul tema, adesso non mi compete più e non rispondo a niente a riguardo. Adesso io sono a Bruxelles per rappresentare la Toscana, alla Fiorentina ho già dato molto nei miei 10 anni di sindaco fino al 2024."