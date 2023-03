Bucchioni attacca Nardella: “Atteggiamento inaccettabile, un danno economico per la Fiorentina”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della questione stadio della Fiorentina, con lo spostamento per due anni in un altro impianto, queste le sue parole:

“Non so davvero quali potrebbero essere le soluzioni, tornerei a 2 anni fa e lascerei perdere, ma ormai le cose sono andate avanti del disinteresse generale, mi sfugge perchè in questi 2 anni non se ne sia accorto nessuno. Questa pratica è stata mandata avanti con delle criticità enormi, io finchè non vedo il primo colpo di ruspa non ci credo. Io la soluzione la troverei in città come ha fatto il Cagliari ma ci servono dei soldi per farlo.

Mi ha fatto specie la tranquillità con il quale è stata data la notizia, atteggiamento inaccettabile dell’amministrazione, avrebbero dovuto avere una soluzione. Fiorentina penalizzata sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sportivo, non sono state trovate soluzioni preventive, si sapeva già che c’era questa situazione

Non credo che la Fiorentina sia partecipe, hanno subito questa decisione, non ci sono alternative, adesso devono essere limitati i danni senza avere meno impatto possibile. Ad un certo punto il sindaco si è svegliato e il sindaco con i soldi del PNRR ha deciso cosi, evidentemente lo può fare ma è stato un qualcosa di una superficialità assoluta

Con i Della Valle c’è stata la rottura sulla Mercafir perchè doveva pagare 15 milioni e il conseguente spostamento che doveva essere pagato da qualcuno. Nardella fino a prima dell’arrivo di Commisso non si era mai preoccupato dello stadio Franchi. Adesso farai 2 anni di sacrifici ma quando riavrai lo stadio”

