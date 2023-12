Barone: “Non ci hanno fatto fare lo stadio e non ci dicono dove giocherà la Fiorentina l’anno prossimo”

Nel corso della sua intervista a Radio Sportiva (CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTEGRALE), il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche della questione stadio. Le sue parole:

“Da quando siamo arrivati a Firenze abbiamo sempre voluto fare lo stadio nuovo con i nostri soldi ma non ci è stato permesso di farlo e quindi ci siamo concentrati sul Viola Park. Il futuro dello stadio Franchi ce lo ha in mano il comune di Firenze, noi siamo disponibili a trovare delle soluzioni. Quello che chiediamo è di sapere dove andrà a giocare la Fiorentina il prossimo anno perché non lo sappiamo ancora, abbiamo chiesto di andare a Empoli e Bologna senza avere risposte. Sul Padovani non abbiamo nessuna risposta, vogliamo sapere quali sono i costi e i nostri spazi”