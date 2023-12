Barone: “Italiano è il nostro allenatore. L’obiettivo è andare in Champions. Non so dove giocheremo”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole:

“Quella contro il Genk è stata una partita difficile contro un’avversaria forte e organizzata, ci tenevamo tanto a vincere e a passare il turno, la gara è stata molto fisica. Situazione stadio? Da quando siamo arrivati a Firenze abbiamo sempre voluto fare lo stadio nuovo con i nostri soldi ma non ci è stato permesso di farlo e quindi ci siamo concentrati sul Viola Park. Il futuro dello stadio Franchi ce lo ha in mano il comune di Firenze, noi siamo disponibili a trovare delle soluzioni. Quello che chiediamo è di sapere dove andrà a giocare la Fiorentina il prossimo anno perché non lo sappiamo ancora, abbiamo chiesto di andare a Empoli e Bologna senza avere risposte. Sul Padovani non abbiamo nessuna risposta

Siamo contenti del rendimento della squadra, abbiamo dominato tutte le partite tranne quella contro l’Inter, il resto delle partite abbiamo avuto problemi nel segnare ma ci stiamo lavorando. A gennaio staremo attenti a come migliorare la squadra, non posso fare nomi di giocatori. Siamo contenti di Italiano e lui è contento di stare qui, ha un contratto lungo, lui è il nostro allenatore e nonostante ci siano voci di squadre che lo vogliono via da qui per noi non è cosi. Sta facendo crescere tanti talenti, è importante per noi.

Champions obiettivo? Noi abbiamo sempre degli obiettivi ma poi bisogna trasmetterli sul campo, stiamo lavorando per entrare in Champions ma non voglio dire quando, mancano ancora tante partite”

