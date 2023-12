Italiano su Nzola: “Con me gioca chi merita, voglio reazioni. Sei imbronciato? Vediamo in allenamento”

Nel post partita di Fiorentina-Genk, Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa rispondendo ad una domanda su Nzola. Le parole di Italiano:

“Quando una cosa non sta andando per il verso giusto un allenatore deve fare qualcosa, se non arriva una reazione da qualcuno bisogna stimolare i giocatori, bisogna fare qualche cosa da un punto di vista mentale per avere una reazione. Non c’è niente contro nessuno. I ragazzi sanno che gioca chi se lo merita in allenamento, so che uno può essere imbronciato perchè non ha giocato ma domani se fa vedere che fa forte e che pedala si pensa alla partita successiva, se uno fa vedere questo con me gioca”

