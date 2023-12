Bucchioni: “Tra Italiano e Nzola deve essere successo qualcosa in allenamento, quelle parole si spiegano cosi”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per commentare la vittoria della Fiorentina in Conference League contro il Genk. Le sue parole:

“Mi porto a casa oltre il risultato anche il fatto che adesso per arrivare primi puoi anche pareggiare. Ieri nel secondo tempo ho visto l’intensità che non si era vista nel primo tempo di ieri e quello di San Siro. Mina è passato dal Barcellona, al mondiale ha fatto 3 gol, ieri ha propiziato il primo, guida la difesa, ha visione di gioco, è di categoria superiore se torna quello che conoscevamo. La differenza la fanno i giocatori con personalità, non c’è dubbio, andava solo recuperato la Fiorentina lo ha fatto con attenzione, peccato per quell’infortunio in Colombia a settembre. Può dare esperienza, personalità, qualche gol, peccato solo che sia un destro e non un sinistro, che arriverà a gennaio

Io ho sempre sponsorizzato Nzola, ho sempre detto e pensato fosse molto funzionale al modo di giocare della Fiorentina ma dalle parole di Italiano dopo la partita vuol dire che deve essere successo qualcosa in allenamento, andate a rileggervi le parole di Italiano in conferenza e capirete. Vuol dire che sarà andata come con Thiago Motta allo Spezia, lui deve dimostrare qualcosa in allenamento, questa è la più grande occasione della sua carriera”

