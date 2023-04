Renzi è già stato smentito, la soprintendente: “Nemmeno il governo può togliere vincolo sulle curve”

Matteo Renzi, senatore della Repubblica ed ex sindaco di Firenze, nella giornata di ieri ha parlato cosi: “Curve? Bisognerebbe introdurre un decreto ministeriale per togliere il vincolo sulle curve. Quello che voglio è che i contribuenti non paghino per 30 anni un debito per uno stadio”. Il giorno dopo, a smentire Renzi è stata direttamente la soprintendente di Firenze Antonella Ranaldi, che attraverso il Corriere fiorentino, ha parlato rispondendo a Renzi: “Sulle curve c’è un vincolo del Ministero, di dichiarazione d’interesse culturale, che non può essere tolto: né lo stadio, né tantomeno le curve, possono essere demolite. Nemmeno un provvedimento del Consiglio dei Ministri può togliere il vincolo, e non è mai successo”.

