Giani: “Meglio che lo stadio sia del comune, se la Fiorentina fallisce non ci vogliono anni per riaverlo”

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha parlato della questione dello stadio Franchi in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, queste le sue parole:

“Credo sia stato giusto ricercare fondi sullo stadio Franchi in modo da valorizzare lo stadio di proprietà del comune. Quando lo sport rispecchia i valori della città come a Firenze, trovo sia necessario che lo stadio sia pubblico e non privato. Quindi approvo cosa sta facendo il comune riguardo al PNRR. Avere 200 milioni sarebbe stato meglio, ma intanto usiamo 120 milioni che sono stati destinati. Nel 2002 quando la Fiorentina è fallita lo stadio veniva riassegnato alla Florentia con la nuova società, altrimenti sarebbe entrato nelle cespite fallimentari e ci sarebbero voluti anni per ridarlo poi alla nuova società”

