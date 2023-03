Renzi soddisfatto: “Ho sempre detto che lo stadio di Firenze non deve essere fatto con i soldi pubblici”

Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze e adesso senatore della Repubblica, ha parlato uscendo da Palazzo Madama a Roma, queste le sue parole sulla sospensiva di una parte dei fondi per il restyling del Nuovo Franchi, queste le sue parole registrate da Adnkronos:

“Comprendo le legittime perplessità dell’Unione Europea emerse ieri sera. Abbiamo sempre detto che i soldi pubblici non devono andare sullo stadio e capisco le critiche europee su questo progetto. I soldi del PNRR meglio metterli sulle Cascine o sulle periferie, sull’Arno o sulle scuole. Lo stadio va fatto coi soldi dei privati, non del Comune o dell’Europa. Lo stadio va fatto coi soldi dei privati, non può essere pagato dal Comune o dall’Europa”

IL PARERE DI ENZO BUCCHIONI