Giani: “Spero che lo stop di una parte di finanziamenti non blocchi l’intervento per il Nuovo Franchi”

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha parlato a Radio Bruno della questo nuovo stadio della Fiorentina, queste le sue parole:

“Io mi auguro che lo stop di una parte dei finanziamenti non fermi tutto l’intervento, lo stadio Franchi è considerato un bene culturale, è stata la prima opera di cemento armato per un impianto sportivo. Abbiamo lavorato con il Ministro per questo e sarebbe un peccato davvero. Si tratta di una grande opera innovativa per gli anni 30, dalle scale elocoidali alla torre di Maratona, in un momento dove questa grande opera architettonica ha aperto una grande epoca”

IL SERVIZIO DELLE IENE SULLO STADIO FRANCHI