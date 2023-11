Bucchioni: “Restyling del Franchi idea fallimentare. Giusto che l’Europa dica no. Dove giocherà la Fiorentina?”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno del no del Tar al ricorso del Comune a cui sono stati tolti 55 milioni per il restyling del Franchi. Le sue parole:

“È tutto sbagliato, tutto da rifare, come diceva Bartali. Questa idea è sempre stata fallimentare, adesso andremo al Consiglio di Stato e continueremo a perdere tempo. Prendi i soldi per rifare le periferie e li usi per lo stadio, è normale che in Europa ti dicano di no. Campo di Marte non è di certo una periferia degradata, adesso non si sa per quanti anni questo stadio sarà in rifacimento, pezzo per pezzo, quanto tempo dureranno i lavori non si sa. Inizi i lavori senza sapere se verranno finiti. Anche questa storia degli Europei, mi auguro che Firenze sia scelta come sede ma non è detto che venga scelta. Ma il grande tema è dove andrà a giocare la Fiorentina e questo va deciso entro maggio. È assurdo andare avanti con questa storia”