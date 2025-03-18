Nico Gonzalez: "L'atmosfera al Franchi? Fa parte del calcio. Sapevo mi avrebbero insultato"

L'argentino è stato protagonista in negativo della sonora sconfitta della Juve al Franchi nella sua prima gara da ex a Firenze

Nico González, ex attaccante della Fiorentina, ha condiviso ai media argentini le sue impressioni sulla partita disputata al Franchi, in cui la Juventus ha subito una netta sconfitta per 3-0 contro i viola. Queste le sue dichiarazioni:

"L'atmosfera al Franchi? Fa parte del calcio, del tifo. Ero sereno, sapevo che mi avrebbero insultato. Ora sono qui in Argentina e voglio sfruttare al meglio questa opportunità. Mi sento spesso con il Chino Quarta, con cui avevo un buon rapporto alla Fiorentina. Ogni tanto mi scrive per chiedermi se tornerò al River Plate. Io gli rispondo sempre: 'Non ancora, tra un po'".