Gaffe di Gasparri: “I soldi dello stadio di Firenze devono andare a scuole e ospedali”. In realtà non si può

Il vice presidente del senato Maurizio Gasparri, presente a Campi Bisenzio, ha parlato della questione legata al nuovo stadio Franchi, queste le sue parole:

“Amo il calcio e certamente lo stadio di Firenze come quello di Roma e San Siro, gli stadi sono anche dei monumenti ma se devo esprimere un parere è meglio che i soldi del PNRR siano destinati a scuole e ospedali, questi soldi vadano a tutti i cittadini. Io frequento gli stadi, è un qualcosa che riguarda solo una parte della popolazione, per andare allo stadio si paga. Con tutto il rispetto per lo stadio di Firenze, i soldi vengano utilizzati per rifare le strade, gli ospedali, ci sono altre priorità. A Roma si sta pensando a fare lo stadio ma di proprietà, lo facciano i privati e non lo stato. I sindaci di sinistra prima ci fanno lezioni di politiche sociali e poi vogliono fare lo stadio, a Firenze ci sono altre urgenze, sfruttino altre forme di finanziamento, ci sono tante leggi”

In realtà i soldi del PNRR destinati allo stadio Franchi (che è l’unico stadio in Italia patrimonio culturale e quindi non può essere abbattuto nè modificato in alcune componenti) non sono soldi che possono essere destinati a strade, ospedali o scuole perchè sono fondi, in questo caso, che possono essere utilizzati solo per monumenti di questo tipo che hanno vincoli architettonici

