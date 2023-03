Non c’è accordo tra Fiorentina e comune per l’anno prossimo. Non ci saranno Ferrovia e campini

Secondo quanto riportato dal Tg Rai Regionale della Toscana, non è stato ancora trovato l’accordo tra il comune di Firenze e la Fiorentina per la convenzione dello stadio Franchi per la prossima stagione. A partire da dicembre del 2023 la Curva Ferrovia non potrà più essere utilizzata dalla società viola per le partite casalinghe poichè i lavori del nuovo Franchi partiranno proprio da quel settore. Dunque, in caso di accordo, bisognerà tenere conto di un settore mancante, per metà stagione, a disposizione della Fiorentina.

Inoltre bisogna anche considerare il fatto che dalla prossima stagione la squadra viola non utilizzerà il Centro Sportivo Davide Astori perchè si trasferirà al Viola Park, quindi anche questo va considerato nel nuovo accordo. In chiusura quindi, tra Comune di Firenze e ACF dovranno ridiscutere i termini dell’accordo, fino ad ora di 1 milione di euro all’anno. Impossibile pensare che la Fiorentina possa continuare a pagare questa cifra senza un settore dello stadio e senza utilizzo del centro sportivo.

