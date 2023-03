TgR Rai: “Sfida tra Picco e Castellani per ospitare la Fiorentina. Ma non hanno licenza UEFA”

Dopo l’annuncio nella giornata di ieri del sindaco Nardella, si è accesa la questione stadio in casa Fiorentina. Sono molte le ipotesi trapelate nelle ultime ore. Secondo il TGR Rai Toscana al momento sono due le ipotesi per il campionato: il Picco di La Spezia e il Castellani di Empoli. La Fiorentina ha tempo per decidere, almeno fino ad aprile del 2024 quando si dovrà iscrivere al campionato fornendo l’impianto per le gare casalinghe. Ad entrambi comunque mancherebbe la licenza Uefa necessaria per giocare le partite europee e dunque servirebbe anche un altro impianto in caso di qualificazioni alle coppe internazionali.