Giani: “Lo stadio si farà. Squadra può giocare a Empoli e Siena. Chi paga il trasloco? La Fiorentina”

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha parlato della questione legata al nuovo stadio della Fiorentina, queste le sue parole raccolte da Radio Bruno:

“Vedo impegno condiviso sia da Fitto, sia dalla commissione europea e sia dal governo, dunque da tutti gli enti pubblici che mi fa stare tranquillo sull’inizio normale del lavori per il nuovo Franchi. Dove giocherà la Fiorentina? Io mi sono impegnato per poter costruire strutture intorno sia a Castello che alla scuola marescialli, ma anche Empoli è una possibilità dove vedo c’è apertura da parte della sindaca, ma non escluderei nemmeno Pistoia che conosce la serie A per averci giocato quindi sanno di cosa si sta parlando oppure anche lo stadio di Siena è una possibilità. Chi finanzia lo spostamento? La Fiorentina, non possono farlo mica gli enti pubblici per un qualcosa che sarà fatto a tempo determinato da un privato”

