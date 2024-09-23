Giani: "Incontro di cordialità con Commisso. Franchi? Come Regione non abbiamo competenze sul tema"

Il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha parlato al termine dell'incontro con Rocco Commisso avvenuto oggi a pranzo. Ecco le sue dichiarazioni:"Incontro di cordialità, non c'era un tema vero e p...

Il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha parlato al termine dell'incontro con Rocco Commisso avvenuto oggi a pranzo. Ecco le sue dichiarazioni:

"Incontro di cordialità, non c'era un tema vero e proprio. L'ho trovato in forma e determinato nel sostegno alla Fiorentina che ha cambiato l'allenatore ed ha bisogni di adattarsi ma abbiamo visto passi in avanti. L'aspetto umano con una persona come Rocco Commisso, che ha segnato la nostra storia grazie al Viola Park, era un fatto importante.

Se abbiamo parlato del futuro del Franchi? In questo momento come Regione Toscana non abbiamo competenze su questo."

COMMISSO E GIANI A COLLOQUIO: SUL TAVOLO ANCHE IL FUTURO DEL FRANCHI?

https://www.labaroviola.com/tgr-rai-commisso-ha-pranzato-con-il-presidente-giani-incontro-costruttivo-hanno-parlato-anche-del-franchi/269390/