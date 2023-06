Firenze sede di Verona-Spezia? Difficile, al Franchi sono state già tolte le porte e smosso il terreno

Questa mattina il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, aveva parlato di come Firenze fosse una delle possibili candidate come sede per ospitare lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona. Ebbene, secondo quanto riportato da Radio Bruno, la Fiorentina è molto restia a questa ipotesi per diversi motivi. Il primo è perchè sono state già smontate le porte allo stadio Franchi, il secondo è che il terreno è stato già smosso in vista degli eventi estivi che si terranno sul campo e il terzo è che come ogni stagione estiva, la gestione del campo passa a chi organizza concerti ed eventi. La società viola ha già avuto una proroga in vista della settimana in cui si gioca la finale di Conference dove al Franchi è prevista la visione ai maxischermi della gara e in caso di vittoria sarà prevista la festa giovedì sera.

IN CASO DI TRIONFO AL FRANCHI LA FESTA L’OTTO GIUGNO