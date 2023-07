Governo approva lo stadio di Venezia e rifiuta quello di Firenze, Giani: “Ingiustizia, Nardella farà ricorso”

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato la scelta del governo di approvare il progetto del nuovo stadio di Venezia e rifiutare il restyling del Franchi con i soldi del PNRR. Queste le parole di Giani sulla questione:

“Mi è sembrata un’ingiustizia quella di Venezia. Mi hanno detto che il Bosco è un elemento esterno dallo stadio. Quindi si tratta di un contesto di miglioramento urbano. Detto questo, però, se il Governo integra quello che che l’Unione Europea non ha dato per Venezia, deve farlo anche per Firenze. Credo che il Sindaco Nardella farà ricorso”.

IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA