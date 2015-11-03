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Notizie Meloni Fiorentina

Renzi: "Il governo ha regalato i soldi per il Franchi quando l'economia italiana è in sofferenza"

13 luglio 2025 14:33

Il Governo Meloni vuole prendere il potere della Serie A, Gravina ha paura e convoca i presidenti

04 maggio 2024 20:30

Meloni: "Fondi Pnrr per il Franchi? In tutta la provincia ci sono 17 comuni alluvionati"

13 marzo 2024 20:57

Viola Park, che evento Nazionale! Invitata oggi anche la Premier Meloni 

11 ottobre 2023 09:59

Governo approva lo stadio di Venezia e rifiuta quello di Firenze, Giani: "Ingiustizia, Nardella farà ricorso"

05 luglio 2023 15:56

Cinque ministeri stanno cercando soluzioni per trovare i 55 milioni che mancano al restyling del Franchi

04 giugno 2023 14:49

Altra batosta per il nuovo stadio della Fiorentina: Il governo non darà a Firenze i 55 milioni mancanti

15 maggio 2023 11:10

Nardella: "Lo stadio si farà. Non mi fermeranno". Intanto Renzi chiama la Meloni per non finanziarlo

01 aprile 2023 11:00

Repubblica annuncia: "Italia verso la rinuncia ai soldi dell'Europa per lo stadio Franchi. Paga lo Stato"

29 marzo 2023 12:17

Lotito vince la sua battaglia: sì del Governo al salva-calcio e alla rateizzazione delle tasse

19 dicembre 2022 23:03

Meloni, che bluff! Governo ha inserito legge spalma debiti per la Serie A voluta da Lotito

17 dicembre 2022 12:46

Giorgia Meloni sta con la Fiorentina: secco no allo spalma debiti per le tasse non pagate dei club di A

07 dicembre 2022 15:04

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