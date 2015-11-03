Notizie Meloni Fiorentina

Renzi: "Il governo ha regalato i soldi per il Franchi quando l'economia italiana è in sofferenza"
13 luglio 2025 14:33
Il Governo Meloni vuole prendere il potere della Serie A, Gravina ha paura e convoca i presidenti
04 maggio 2024 20:30
Meloni: "Fondi Pnrr per il Franchi? In tutta la provincia ci sono 17 comuni alluvionati"
13 marzo 2024 20:57
Viola Park, che evento Nazionale! Invitata oggi anche la Premier Meloni
11 ottobre 2023 09:59
Governo approva lo stadio di Venezia e rifiuta quello di Firenze, Giani: "Ingiustizia, Nardella farà ricorso"
05 luglio 2023 15:56
Cinque ministeri stanno cercando soluzioni per trovare i 55 milioni che mancano al restyling del Franchi
04 giugno 2023 14:49
Altra batosta per il nuovo stadio della Fiorentina: Il governo non darà a Firenze i 55 milioni mancanti
15 maggio 2023 11:10
Nardella: "Lo stadio si farà. Non mi fermeranno". Intanto Renzi chiama la Meloni per non finanziarlo
01 aprile 2023 11:00
Repubblica annuncia: "Italia verso la rinuncia ai soldi dell'Europa per lo stadio Franchi. Paga lo Stato"
29 marzo 2023 12:17
Lotito vince la sua battaglia: sì del Governo al salva-calcio e alla rateizzazione delle tasse
19 dicembre 2022 23:03
Meloni, che bluff! Governo ha inserito legge spalma debiti per la Serie A voluta da Lotito
17 dicembre 2022 12:46
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